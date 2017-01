09/01/2017 11:06

CALCIOMERCATO FIORENTINA GIACCHERINI / Dopo il recente sondaggio della Roma per Emanuele Giaccherini, spunta un'altra pretendente al versatile calciatore del Napoli: secondo quanto si legge sulle pagine del 'Corriere dello Sport', la Fiorentina starebbe pensando a lui come possibile rinforzo, in caso di cessione di Milan Badelj.

S.D.