Calciomercato Roma, UFFICIALE: sfumato Ntep

09/01/2017 11:22

CALCIOMERCATO ROMA - Che la concorrenza del Wolfsburg per Paul-George Ntep fosse agguerrita, era noto in casa Roma. Ora però, non ci sono più speranze di veder sbarcare nella capitale la 24enne ala francese di origini camerunensi. Lo stesso club tedesco, attraverso una nota sul proprio sito, ha infatti ufficializzato l'arrivo del giocatore del Rennes (col quale era in scadenza il prossimo giugno). Per lui maglia numero 9 e un contratto fino al 2021.

F.S.