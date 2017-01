Calciomercato Roma, Manolas in partenza? L'indizio di Totti

09/01/2017 10:41

CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS / Curioso retroscena di calciomercato Roma sulle colonne dell'edizione odierna de 'Il Messaggero': nel pre-gara di Genoa-Roma, ai fotografi che si avvicinavano per immortalare la panchina giallorossa, dove era presente anche Kostas Manolas, il capitano romanista Francesco Totti ha detto scherzando di affrettarsi a scattare visto che potrebbero essere le ultime foto del difensore in giallorosso (è alle prese con un complicato rinnovo del contratto ed è molto corteggiato in Premier League).

S.D.