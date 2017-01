09/01/2017 10:31

CALCIOMERCATO GENOA LANDRE / Nuovo assalto in programma. Dopo aver incassato il 'no' in estate, il Genoa è pronto a tornare alla carica per Loick Landre. Stando a quanto si legge sulla 'Gazzetta dello Sport', il club rossoblu starebber lavorando per trovare un accordo con il Lens per lo sbarco in Liguria del 24enne difensore francese in questa sessione di mercato.

M.R.