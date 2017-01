Calciomercato Milan, Sakho fa gola anche al Southampton

09/01/2017 10:29

CALCIOMERCATO MILAN - Lille, West Ham, Wba, Siviglia. Lunga la lista delle concorrenti di Milan ed Inter per il cartellino del 26enne difensore francese del Liverpool, Mamadou Sakho. All'elenco, stando a quanto riferito dall'edizione odierna del tabloid britannico 'Mirror', si sarebbe aggiunto anche il Southampton. La dirigenza dei 'Saints' avrebbe individuato proprio nel calciatore di origini senegalesi, il sostituto ideale di Jose Fonte, per il quale sembra imminente il trasferimento al Manchester United. L'allenatore dei 'Reds', Juergen Klopp, ha già dato il suo benestare alla partenza del giocatore: ora sarà necessario trovare la giusta formula, se prestito oneroso (come paventato dal 'Daily Mail') o cessione a titolo definitivo (la cifra giusta potrebbe essere intorno ai 20 milioni di euro).

F.S.