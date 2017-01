Calciomercato Roma, nuova tentazione a centrocampo: offerto Halilovic

09/01/2017 10:22

CALCIOMERCATO ROMA HALILOVIC / La Roma, a caccia di rinforzi a centrocampo, potrebbe 'pescare' sul calciomercato un giocatore inserito nel 2012, ad appena 16 anni, nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991 stilata da 'Don Balon': si tratta di Alen Halilovic, 'stellina' ex Barcellona ora all'Amburgo, che nei giorni scorsi ha aperto ufficialmente all'ipotesi di una cessione in prestito a gennaio.

Secondo quanto scrive 'Il Messaggero' oggi in edicola, un intermediario lo ha proposto alla Roma. In Spagna, sulle tracce del giocatore classe 1996 ci sono lo Sporting Gijon, il Betis ed il Valencia.

