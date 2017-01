Calciomercato Arsenal, Özil lega il suo rinnovo al futuro di Wenger

09/01/2017 10:13

CALCIOMERCATO ARSENAL - Accostato in passato - tra le altre - all'Inter, per Mesut Özil si parla nell'ultimo periodo di rinnovo di contratto con l'Arsenal. Il 28enne centrocampista tedesco di origina turca, vedrà scadere il suo contratto con in 'Gunners' nel giugno del 2018. Secondo quanto riportato però dall'edizione online del tabloid britannico 'Mirror', il giocatore avrebbe risposto come condizione per il prolungamento di contratto, la permanenza anche del tecnico Arsene Wenger. L'allenatore francese, andrà in scadenza a giugno: la dirigenza del club inglese gli ha già proposto un biennale, ma l'ex trainer del Monaco non ha ancora dato la sua risposta, in attesa di vedere quale sarà l'andamento della squadra nei prossimi mesi.

F.S.