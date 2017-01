Gossip - Polemica in diretta tv Cairo-D'Amico: "Bisognerebbe farla finita"

09/01/2017 10:02

GOSSIP CAIRO D'AMICO / Sempre più spesso dal calcio al gossip il passo è breve. Lo dimostra la polemica in diretta televisiva su 'Sky Sport' con protagonisti Urbano Cairo e Ilaria D'Amico. Alla consueta domanda sul calciomercato, il presidente del Torino ha risposto che "sono più bravo a comprare che a vendere". Poi, incalzato dalla conduttrice (e compagna del portiere della Juventus Gianluigi Buffon, ndr) sul fatto che "nel mondo dei giornali lei ha dimostrato di saper vendere qualche copia in più", il patron granata ha lanciato una frecciata: "Sì, anche grazie a lei...". Pronta la replica stizzita della giornalista: "Appunto, bisognerebbe farla finita!".

il presidente del Torino, nel post gara contro il Sassuolo, ha parlato anche di Andrea Belotti: "Abbiamo messo una clausola di 100 milioni e non prenderemo in considerazione nessuna offerta sotto quella cifra. Se mai arriverà, sarà poi il calciatore a decidere del suo futuro. Ma non credo ci sarà un'offerta simile, abbiamo messo una cifra tale che è molto difficile che qualche club sia disposto a versare così tanto. Belotti me lo tengo stretto e anche oggi ha fatto delle buonissime cose in campo".

M.R.