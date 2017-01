Crotone, Vrenna: "Nicola resta in panchina. Non siamo spacciati!"

09/01/2017 09:52

VRENNA CROTONE / Il presidente del Crotone Raffaele Vrenna ha parlato ai microfoni di 'Radio 1 Rai': "Bene o male, stiamo in Serie A e cerchiamo di mantenerla. Abbiamo subito qualche decisione arbitrale pesante, anche se non mi piace lamentarmi. Abbiamo perso qualche punto per sfortuna, speriamo di avere maggiore fortuna nella seconda parte di stagione. Crotone poco tutelato? Da 25 anni cerchiamo di fare un calcio di qualità, partendo dal basso. Ieri c'è stato un errore sul nostro attaccante che è andato in gol, ma il calcio è anche questo. Salvezza? La società non mollerà, cercherà fino all'ultimo di conservare la Serie A che è importante per il territorio. Abbiamo giocato alla pari con grandi squadre, come ieri con la Lazio. C'è la possibilità di poter salvare il Crotone e ce la metteremo tutta. Nicola? Per una questione tecnico-tattica e per la mia considerazione sull'uomo, penso che rimarrà con noi fino alla fine della stagione e proveremo a salvare la squadra insieme. Il futuro della società sarà roseo, non siamo e non ci crediamo spacciati. C'è un gruppo eccezionale e c'è una crescita, oltre alla voglia di fare meglio rispetto al girone d'andata".

S.D.