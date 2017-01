Calciomercato Fiorentina, Canovi: "Kalinic unico che può andare in Cina"

09/01/2017 09:44

CALCIOMERCATO FIORENTINA KALINIC / "Nel mercato di gennaio vengono fuori le capacità dei dirigenti italiani che sono di intelletto puro perché di soldi ce ne sono pochi. Il lavoro del procuratore si è globalizzato, con sempre più investimenti all'estero. Dobbiamo riprendere in mano il prodotto calcio perché siamo i migliori, ma ci vogliono nuovi stadi e progetti seri.". Pensieri e parole di Alessandro Canovi. Il noto agente, ai microfoni di 'Rai Radio Uno', ha commentato così la sessione invernale di calciomercato, che guarda soprattutto alla Cina: "L'unico giocatore della Serie A che potrebbe andarci adesso secondo me è Kalinic (sul quale c'è il pressing del Tianjin Quanjian di Cannavaro) della Fiorentina, per il resto purtroppo non ci sono giocatori appetibili a livello internazionale come ad esempio Tevez al quale è stato offerto un contratto assurdo. Limiti a ingaggi? Finché non vedo non ci credo. Per Cristiano Ronaldo è facile dire di no... ha un contratto 'cinese' già in Europa. Un sistema come il fair play finanziaro a livello mondiale è impossibile, bisognerebbe mettere d'accordo tante Federazioni, ma nel calcio l'unico modo per emergere è investire pesantemente".

M.R.