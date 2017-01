Serie A, Tavecchio: "Campionato a 18 squadre? Utopia! In Europa manca Milano"

09/01/2017 09:11

TAVECCHIO SERIE A / Il presidente della FIGC Carlo Tavecchio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio 1' sulle ultime news Serie A. Il numero uno della Federcalcio ha affrontato anche temi legati al calciomercato e al rapporto Italia-Cina.

DA 20 A 18 SQUADRE IN SERIE A - "Io mi sono accorto che è un muro invalicabile affrontare il discorso prettamente aritmetico. Non possiamo pensare di dire alle squadre che ora sono nella parte destra della classifica che verrà ridotto il numero di club del campionato di Serie A, è pura utopia. Si può operare solo sui campionati minori con forme di ristori".

CAMPIONATO NELLA SOSTA NATALIZIA - "Nelle cosiddette feste comandate, Natale, Capodanno, Befana, secondo me non si dovrebbe giocare. Non capisco perché non si potrebbe giocare il 24 o il 26? Se le società si mettono d'accordo, è possibile. Iniziare a Ferragosto è difficile, perché in questo Paese è sacro, stanno tutti al mare. Però è possibile iniziare in prossimità".

LA CINA - "Ho apprezzato l'iniziativa di insegnare obbligatoriamente il calcio alle elementari. La scelta cinese di puntare sul campionato italiano va accettata, sempre che la provenienza delle risorse sia lecita e l'operazione sia trasparente"

INTER, MILAN e CHAMPIONS LEAGUE - "Si sente la mancanza di Milano in Europa. Sfido chiunque a fare il calcolo delle Coppe. Mi auguro che Napoli e Roma vadano il più avanti possibile in Europa, non voglio che mi si attribuisca un antagonismo nei loro confronti".

GIOVANI, CALCIOMERCATO e NAZIONALE - "Su 800mila giovani tesserati per la FIGC, vuoi che non ne escano 50 buoni per la Nazionale? Per quanto riguarda la chiusura del calciomercato invernale per spingere i club a puntare sui propri giovani, beh, potrebbe essere un'idea".

CONTE - "Vedere Conte far bene a Londra per me è una grande soddisfazione, io sapevo benissimo che lui sarebbe andato lì. E' un grande apprezzamento per un uomo unico".

