Calciomercato Juventus, Masina ha convinto: tentativo per gennaio

09/01/2017 09:02

CALCIOMERCATO JUVENTUS MASINA / Adam Masina ha convinto. Il Bologna è uscito sconfitto 3-0 dalla trasferta contro la Juventus, ma il giovane terzino sinistro italo-marocchino è stato tra i più positivi dei rossoblu. Non è un mistero che i bianconeri siano alla ricerca di un rinforzo sulla corsia mancina e per giugno ci sarebbe già una bozza di accordo con i felsinei. Ma anche dopo la prestazione dello 'Juventus Stadium' e in considerazione del possibile addio immediato di Evra per il quale è concreto l'interesse del Valencia, la dirigenza dei campioni d'Italia proverà ad anticipare l'arrivo di Masina in questa sessione di calciomercato. Per convincere il Bologna ad anticipare l'affare, il Dg bianconero Beppe Marotta potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Paolo De Ceglie, terzino sinistro finito ai margini del progetto della 'Vecchia Signora', che andrebbe a sostituirlo come ruolo nella rosa a disposizione di Donadoni.

Calciomercato Juventus, non solo Masina: è caccia all'esterno sinistro

Dopo l'acquisto di Rincon dal Genoa, il calciomercato Juventus si concentra sulla ricerca di un difensore esterno. Quello di Adam Masina, comunque, non è l'unico nome sul taccuino della Juventus per la fascia sinistra. Il sogno di Massimiliano Allegri era e resta quello di riabbracciare Mattia De Sciglio: sebbene la trattativa per il rinnovo del contratto con il Milan stenti a decollare, ad oggi appare difficile che i rossoneri possano decidere di privarsi del terzino della Nazionale italiana. Discorso simile per Matteo Darmian, non più così sicuro di lasciare il Manchester United dal momento che sta trovando maggiore spazio nelle ultime settimane sotto la guida di José Mourinho. Sull'altra sponda di Manchester, invece, si monitorano le situazioni del serbo Kolarov e del francese Clichy, entrambi in scadenza di contratto con il City. Per quanto riguarda Ricardo Rodriguez, invece, ci sono due scogli da superare: la concorrenza dell'Inter che per prima si è mossa sullo svizzero e le alte pretese economiche del Wolfsburg.

M.R.