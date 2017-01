Calciomercato Juventus, oggi è il giorno del colpo Orsolini

09/01/2017 08:46

CALCIOMERCATO JUVENTUS ORSOLINI / La Juventus potrebbe piazzare un nuovo colpo di calciomercato in entrata nelle prossime ore: secondo quanto si legge sull'edizione odierna di 'Tuttosport', nella giornata odierna è previsto il vertice decisivo per il colpo di calciomercato Juventus Riccardo Orsolini dall'Ascoli: l'attaccante diciannovenne resterà nel club marchigiano almeno fino a giugno, poi la 'Vecchia Signora' valuterà se portarlo a Torino o farlo maturare altrove in prestito. Sul calciatore c'è il pressing anche del Napoli.

Calciomercato Juventus, futuro bianconero per Orsolini: si chiude

Il Napoli ha incontrato a fine dicembre l'agente di Riccardo Orsolini, Donato Di Campli. Il club azzurro ha innescato così un'asta per il talento dell'Ascoli classe 1997, mollato dal Milan ma nel mirino anche dell'Atalanta, del Bologna e del Chelsea. La Juventus, però, nei giorni scorsi, ha fatto registrare un'importante accelerata.

Proprio Donato Di Campli, lo scorso 29 dicembre, aveva dichiarato: "Il Milan ieri ci ha comunicato che i cinesi non hanno avallato l’acquisto del giocatore. Il Napoli mi ha chiesto Orsolini, così come altre squadre italiane. Valuteremo nei prossimi giorni con l’Ascoli e con la famiglia del calciatore. Credo sia pronto a trasferirsi già a gennaio, la situazione è calda. Accostamento a Robben? Mi ritrovo a vivere le stesse sensazioni che provavo con Verratti quando è andato al Psg. Riccardo è uno dei profili più importanti del calcio italiano in questo momento, siamo di fronte al futuro del calcio italiano. Bisogna scommetterci immediatamente, non conta la carta d’identità. Napoli in pole? No, non è stata fatta ancora nessuna scelta. Ho parlato con Giuntoli, una persona con acume e intelligenza e che vede molto lungo. Ho esplicitato i miei dubbi, avremo modo di discutere".

S.D.