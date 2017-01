Genoa-Roma, puzzetta nel tunnel. Rizzoli: "Chi è stato?"

09/01/2017 08:24

GENOA ROMA RIZZOLI - Stadio 'Marassi', arbitri pronti nel tunnel per affrontare Genoa-Roma. Sfilano le squadre, passa De Rossi, poi si sente Nainggolan dire: "Madonna mia Dani"...cui segue un Rizzoli un po' contrariato con un "Ma chi è stato?" e un Rüdiger che agita la mano davanti al naso. Eh già, L'ingresso in campo delle due squadre è stato turbato da una puzzetta. Chi sarà veramente il responsabile di questo curioso episodio, ripreso in tempo reale dalle videocamere di 'Premium Sport'?

F.S.