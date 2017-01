Calciomercato Inter, 'gelo' con Jovetic: scatta la multa. E il Siviglia...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

09/01/2017 08:17

CALCIOMERCATO INTER JOVETIC / Rottura sempre più netta tra Stevan Jovetic e l'Inter: secondo quanto si legge sul 'Corriere dello Sport', la dirigenza nerazzurra ha deciso di multare l'attaccante montenegrino per l'intervista non autorizzata divenuta pubblica nelle scorse ore, in cui il giocatore, protagonista del calciomercato Inter in uscita, si lamenta delle mancate possibilità concessegli a Milano.

"Se parliamo dell'Inter posso affermare di non essere soddisfatto della stagione scorsa. Ho lavorato bene, ero pronto a giocare, ma non ne ho mai avuto la possibilità. Non è una questione mia, io stavo facendo bene, le partite col Montenegro lo dimostrano. Inter? Non voglio entrare nel merito del problema. Sono un professionista e da tale mi sono comportato. Il mio lavoro è quello di allenarmi il meglio possibile ed essere pronto a giocare in ogni momento. Perché non ho avuto la possibilità di giocare non è una domanda da fare a me" ha dichiarato Jojo.

Calciomercato Inter, Jovetic si avvicina al Siviglia

L'addio all'Inter nella finestra di calciomercato invernale è sempre più vicino, Ausilio lavora da giorni col Siviglia: se Suning accetterà la proposta spagnola (prestito con diritto di riscatto a 10-12 milioni) l'operazione andrà in porto. La proprietà cinese, però, vorrebbe inserire nell'accordo almeno un obbligo di riscatto condizionato alle presenze del giocatore.

José Castro, presidente del club andaluso, ha dichiarato a proposito di Stevan Jovetic: "Sì, lo stiamo seguendo ma per il momento non c'è nulla di concreto. Stiamo lavorando su più fronti. Abbiamo varie opzioni e speriamo che arrivino presto. Jovetic è un giocatore magnifico, spero che possa arrivare e dimostrare il suo valore e confermare quanto di nuovo fatto in Italia e prima. Credo che possiamo arrivare ad una conclusione positiva, però non mi piace parlare di cose che non sono ancora definite".