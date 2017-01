LA MOVIOLA DI CM.IT: Per Silvestre secondo giallo severo, Strootman e Munoz da rigore

Emiliano Forte

09/01/2017 07:42

MOVIOLA, SILVESTRE STROOTMAN / MILANO – La Serie A riparte dopo le feste natalizie e ritrova subito le polemiche che toccano gli arbitri ed i loro limiti (umani) nel valutare alcuni episodi, come quello di Napoli con protagonisti Silvestre ed il portiere Reina. Un episodio di non facile lettura che ha indotto Di Bello ad ammonire per la seconda volta il difensore blucerchiato sul risultato di 1-0 per la Samp. Di certo, le immagini certificano la severità forse eccessiva di Di Bello così come il movimento ingenuo di Silvestre che sembra disturbare il rinvio di Reina. Arbitraggio negativo anche per Rizzoli in Genoa-Roma dove mancano all’appello due calci di rigore; uno per parte.

EMPOLI-PALERMO 1-0, arbitro Valeri 6 – Ineccepibile la decisione del direttore di gara nel finale quando assegna all’Empoli il tiro dal dischetto che decide la gara. Nell’azione Cionek in piena area trattiene e sbilancia Maccarone che finisce a terra nel tentativo di arrivare sul pallone. Fallo netto, con il cartellino che poteva avere anche un colore diverso da quello giallo. Chiede un calcio di rigore anche il Palermo per una trattenuta di Krunic su Rispoli sulla quale Valeri sorvola; dalle immagini la trattenuta non risulta evidente come quella su Maccarone ma qualche dubbio rimane.

NAPOLI-SAMPDORIA 2-1, arbitro Di Bello 5 – Risale al minuto 61 l’episodio che ha fatto infuriare il popolo blucerchiato ed in particolare il presidente Ferrero nell’acceso dopo gara. L’azione incriminata vede protagonisti Silvestre e Reina con Di Bello che sanziona un fallo del primo durante il rinvio del portiere azzurro. Per il difensore blucerchiato, già ammonito, si tratta del secondo giallo ed è costretto a lasciare il terreno di gioco sul risultato di 1-0 per la Samp. Le immagini non aiutano molto perché non evidenziano il presunto tocco di Silvestre o una scorrettezza tale da giustificare l’ammonizione. Restano due certezze: una sanzione fin troppo severa e fiscale da parte di Di Bello che condiziona il finale di gara ed il gesto ingenuo del difensore argentino che correndo verso Reina pronto al rinvio induce l’arbitro ad intervenire.

UDINESE-INTER 1-2, arbitro Doveri 6 – Corretta la chiamata dell’assistente di Doveri che nel corso del minuto 35 annulla la rete di Perisic per il fuorigioco dello stesso attaccante croato. Per il resto bene l’arbitro che attraverso il dialogo con i giocatori e ammonizioni mirate tiene ben saldo il controllo sulla gara.

CHIEVO-ATALANTA 1-4, arbitro La Penna 5 – Con il risultato praticamente mai in bilico va segnalata qualche sbavatura di troppo per il fischietto di Roma ed i suoi collaboratori. Nel primo tempo, con l’Atalanta avanti di 2 gol, Dainelli in area intercetta con il braccio largo un cross di Kurtic dalla destra. Per La Penna è tutto regolare ma stando alle immagini il penalty poteva starci. Andava annullato il gol del Chievo firmato da Pellissier nella ripresa, visto che l’attaccante clivense scatta da posizione di fuorigioco sul tocco di Floro Flores.

SASSUOLO-TORINO 0-0, arbitro Irrati 6 – E’ il minuto 64 quando Moretti e Defrel entrano in contatto in area granata con Irrati che da ragione al difensore e assegna una punizione al Torino. Le immagini mostrano i due giocatori che si strattonano per poi finire a terra dunque Irrati fa bene a non concedere la massima punizione.

GENOA-ROMA 0-1, arbitro Rizzoli 4,5 – Un rigore per parte negato da Rizzoli e in entrambi i casi la decisione dell’arbitro non convince. Il primo episodio risale al minuto 23 quando in area giallorossa Strootman, nel tentantivo di soffiare il pallone a Rigoni, colpisce l’avversario sulla gamba destra. Il secondo contatto dubbio ci porta al 50esimo quando in area genoana Fazio cerca di colpire il pallone di testa e subisce l’intervento di Munoz che di piede prende l’avversario e non il pallone. In entrambi i casi andava assegnato un tiro dal dischetto. Nel finale Rigoni conclude a pochi passi da Szczesny ma viene viene fermato per un fuorigioco inesistente.

LAZIO-CROTONE 1-0, arbitro Maresca 6 – Dopo 16 minuti di gioco viene annullata una rete alla Lazio per il fuorigioco di Lombardi che va in gol su invito di Luis Alberto. Decisione non facile per l’assistente di Maresca ma che si rivela corretta. Alla mezzora il contatto tra Stoian e Lombardi porta al penalty per i padroni di casa, poi fallito da Biglia. Le immagini confermano il fallo che sembra concretizzarsi proprio sulla linea dell’area di rigore; dunque è corretta la decisione del direttore di gara. E’ il minuto 67 quando anche il Crotone si vede annullare un gol per il fuorigioco di Rhoden sull’assist di Trotta; l’offside del giocatore rossoblu seppur millimetrico è confermato dalle immagini al rallenty.

MILAN-CAGLIARI 1-0, arbitro Giacomelli 7 – Nel corso della ripresa viene annullata una rete al Cagliari per la posizione irregolare di Isla che deposita in rete dopo una conclusione di Farias deviata da De Sciglio. Decisione che si rivela corretta. Protesta il Cagliari sul gol vittoria di Bacca, sia per la sospetta posizione del colombiano che per un possibile mani di Lapadula; le immagini però danno ragione a Giacomelli visto che Bacca si trova in posizione regolare ed il compagno controlla il pallone con il petto.

JUVENTUS-BOLOGNA 3-0, arbitro Mariani 6 – Sul finire del primo tempo viene concesso ai padroni di casa un tiro dal dischetto dopo il contatto in area tra Sturaro e Oikonomou. Decisione sacrosanta quella di Mariani che sanziona l’entrata scomposta e fuori tempo del difensore di Donadoni.