Liga, Villarreal-Barcellona 1-1: pareggio al cardiopalma

09/01/2017 00:11

LIGA VILLARREAL BARCELLONA / Pareggio sofferto per il Barcellona nel posticipo della 17a giornata di Liga spagnola contro il Villarreal. Allo stadio 'El Madrigal', i catalani non sono andati oltre l'uno a uno. I padroni di casa, dopo un primo tempo dominato dal Barça, sono riusciti a portarsi in vantaggio a inizio ripresa grazie a Sansone. Imponente la risposta degli ospiti che hanno trovato il gol solamente nei minuti finali, quando Messi ha calciato una punizione perfetta che ha trafitto Asenjo. Con questo passo falso, il Barcellona vede allungarsi nuovamente la distanza dalla vetta.

Villarreal-Barcellona 1-1: 49' Sansone (V); 90' Messi (B)

CLASSIFICA: Real Madrid 40, Siviglia 36, Barcellona 35, Atletico Madrid 31, Villarreal 30, Real Sociedad 29, Athletic Bilbao 27, Las Palmas 24, Celta Vigo 24, Eibar 23, Espanyol 23, Alaves 22, Malaga 21, Betis 21, Deportivo la Coruna 17, Leganes 16, Valencia 12, Sporting Gijon 12, Granada 9, Osasuna 7.

M.D.A.