08/01/2017 23:51

JUVENTUS BOLOGNA ALLEGRI SCONCERTI / Massimiliano Allegri al termine di Juventus-Bologna ha parlato alla 'Domenica Sportiva'. Durante l'intervista non poteva mancare la consueta domanda di Mario Sconcerti, che ha chiesto cosa non andasse a centrocampo: "Difendere in 7 per tutta la partita diventa difficile e puoi concedere - ammette il tecnico toscano - Secondo tempo siamo migliorati e siamo stati anche pericolosi".

M.S.