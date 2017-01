Juventus-Bologna, Higuain sul cambio: "Voglio giocare sempre"

08/01/2017 23:24

JUVENTUS BOLOGNA HIGUAIN / Gonzalo Higuain soddisfatto per la doppietta che ha aiutato la Juventus a battere il Bologna. Il forte attaccante ha commentato la prestazione della sua squadra: "Felice per il risultato e per il gol. Era una partita importante, la Roma si era avvicinata ed era importante non perdere punti - le sue parole a 'Premium Sport' - Le partite dopo la sosta sono sempre complicate. Abiamo fatto una grande prestazione, loro non sono mai sati pericolosi. Modulo? Ho sempre detto che avevo appena iniziato ed era solo questione di tempo. Con i compagni ogni partita ci troviamo meglio, per fortuna abbiamo iniziato bene in questo nuovo anno. Quando giochi con grandi compagni è più semplice, ma questa è una decisioe dell'allenatore. Lui decide chi si sente di far giocare".

IL CAMBIO - "Arrabbiato dopo la sostituzione? Nulla di speciale, era più per il freddo. Il giorno che non sentirò più passione per questo sport vuol dire che sto perdendo tempo per il calcio. Vorrei sempre giocare, ma non ero arrabbiato".

OBIETTIVO - "Record di gol di Trezeguet con la Juve? Penso che la Champions rimarrà l'obiettivo più importante. Credo che se il collettivo va bene, le individualità si esaltano. Trezeguet mi ha detto che gli piacerebbe che vincessi la Champions senza battere il suo record di gol in maglia bianconera".

