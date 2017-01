Milan, Lapadula: "Il Parma mi aveva abbandonato. Niente Napoli? C'era Higuain"

08/01/2017 23:01

MILAN LAPADULA / Ospite della 'Domenica Sportiva', Gianluca Lapadula ha ripercorso la sua carriera, una lunga gavetta che lo ha portato a giocare con la maglia del Milan a 'San Siro': "Il coraggio fa parte della mia vita - ammette l'ex Pescara - Quanta fame? Fatica batte certamente il talento nella mia carriera. Anche nella mia vita questa mentalità ha fatto la differenza. Perchè in serie A così tardi? Certamente per colpa mia ma in minima parte è legato anche alla questione Parma".

MOMENTO POSITIVO - "E' ancora lunga, mancano 5-6 mesi ma è certamente un bel momento".

LUNGA GAVETTA - "Il Parma si era certamente dimenticato di me ma le persone vicine a me non mi hanno mai abbandonato anche nei momenti difficili".

PASSATO BIANCONERO - "Alla Juventus bisognava portare la pagella ed io non ero proprio un bravo scolare. La Juventus la ringrazierò sempre, è stata anche il mio stimolo".

PANCHINA - "Ho fatto più panchine che presenze ma non mi pesa. Ogni minuto può essere sempre la svolta. Uomo da scossa dalla panchina? Ho fatto gol sia da titolare che partendo dalla panchina. Nella vita si può sempre migliorare ma a parlare deve essere il campo".

SUDAMERICANO - "Mi sento molto sudamericano. Giocando col baricentro basso penso sia molto sudamericano"

BERLUSCONI - "Oddo ha parlato molto bene di me. C'erano diverse trattative, non solo con il Napoli. Io scelgo in base al progetto tecnico. Quello dei rossoneri mi è sembrato più congeniale, anche perché non c'era Higuain. Con il Milan è stato qualcosa che ho voluto fortemente".

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

M.S.