Juventus-Bologna, Allegri: "Buona gara, non era facile. Mercato? Vorrei..."

JUVENTUS BOLOGNA ALLEGRI / Massimiliano Allegri ha analizzato la netta vittoria della Juventus contro il Bologna. Il tecnico bianconero è partito dalla sconfitta in Supercoppa: "A Doha sul campo non avevamo perso, ma non abbiamo fatto bene e coi ragazzi mi sono già sfogato, comunque - esordisce a 'Premium Sport' - Oggi non era semplice, c'era un po' di pressione ma i ragazzi hanno fatto una buona gara. E' stata una buona partita anche sotto l'aspetto tecnico considerando che era la prima partita dopo la sosta. Riprendere il ritmo fisico e mentale non è mai facile. Abbiamo avuto una settimana per lavorare e i ragazzi hanno lavorato bene. Oggi c'era bisogno di un approccio rabbioso e lo abbiamo fatto. Più alziamo il ritmo della partita, più gli avversari ci lasciano qualcosa per strada. Nella ripresa il Bologna ha pagato la stanchezza del buon primo tempo disputato. Quelli che sono in panchina sono fondamentali: nel momento giusto devono entrare e aiutare la squadra".

TRIPLETE - "Non iniziamo con queste cose. Oggi abbiamo vinto e mantenuto inalterato il vantaggio sulla Roma. Dobbiamo sapere che da questo mese passa parte del campionato. Bisogna farsi trovar pronti e migliorare la condizione".

HIGUAIN - "E' entrato Mandzukic che è ha giocato bene e sono molto contento. Abbiamo dei ragazzi capaci di portarci in fondo. Con la disponibilità dei nostri attaccanti avremo la possibilità di far gol e difenderci bene. Rincon? E' un ottimo giocatore con caratteristiche completamente diverse da Vidal".

DYBALA - "Insieme a Pjanic stasera faceva il trequartista. Lui è bravo a trovare spazio tra le linee. E' stato a volte impreciso ma non bisogna dimenticare che deve trovare la condizione giusta e la lucidità dopo lo stop".

MERCATO - "Non mi aspetto niente, vorrei che chiudesse domani. La squdra è completa, a gennaio non è facile trovare calciatori importanti. Pjaca e Dybala, che hanno giocato poco, possiamo considerarli quasi come nuovi acquisti. Pjaca può fare benissimo anche il centravanti, ma fa bene anche il trequartista".

