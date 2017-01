Juventus-Bologna, Marchisio: "Cercavamo risposte dopo Doha"

08/01/2017 22:41

JUVENTUS BOLOGNA / Al termine della netta vittoria della Juventus contro il Bologna, Claudio Marchisio ha commentato la prestazione della sua squadra: "Risposta a Roma e Napoli? Normale che uno guardi i risultati, si iniziava oggi e venivamo da un 2016 in cui abbiamo perso una coppa - le sue parole a 'Premium Sport' - Donadoni ha sempre fatto bene contro di noi. Siamo entrati bene in campo riuscendo a sbloccarla subito e poi a chiuderla. Doha? Era una risposta che dovevamo soprattutto a noi stessi, non ci andava bene chiudere così il 2016 e volevamo iniziare bene il nuovo anno davanti ai nostri tifosi. Record di vittorie consecutive in casa? Per arrivare a questi numeri bisogna dare tanto, ma la stagione va avanti e bisognerà dimostrare sempre di più".

M.D.A.