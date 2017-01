Serie A, Juventus-Bologna 3-0: tris in HD, Allegri torna a sorridere

08/01/2017 22:37

SERIE A JUVENTUS BOLOGNA HIGUAIN / Il girone di andata si chiude con il netto successo della Juventus. I bianconeri si gettano alle spalle il ko in Supercoppa contro il Milan battendo con un netto 3 a 0 il Bologna. Tutto facile per gli uomini di Allegri che dopo solo sette minuti sono già avanti per la rete di Gonzalo Higuain, che sfrutta al meglio uno splendido assist di Pjanic. Il raddoppio arriva in chiusura di primo tempo con Dybala che trasforma un rigore spiazzando Mirante. Nella ripresa una Juventus, in pieno controllo, chiude il match ancora con Higuain, che batte il portiere dei 'Felsinei' con un preciso colpo di testa su servizio di Lichtsteiner. I bianconeri con questa vittoria torna a +4 sulla Roma. Bologna a dieci punti dalla zona retrocessione.

Juventus-Bologna 3-0

7' e 55' Higuain, 41' Dybala

CLASSIFICA: Juventus* 45; Roma 41; Napoli 38; Lazio 37; Milan 36; Atalanta 35; Inter 33; Torino 29; Fiorentina* 27; Udinese e Chievo 25; Cagliari 24, Genoa 23; Bologna* 20; Sassuolo 18; Empoli 17; Crotone* e Palermo 10; Pescara* 9

*una partita in meno

M.S.