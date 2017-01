Lazio-Crotone, Nicola amareggiato: "Mi secca una sola cosa!"

08/01/2017 22:21

LAZIO CROTONE NICOLA / Davide Nicola deluso per il risultato del suo Crotone contro la Lazio. Nonostante una buona prestazione, i calabresi tornano a casa con zero punti: "Come sempre parto dalla prestazione, perché bisogna partire da qui per parlare del nostro lavoro - dice ai microfoni della 'Rai' - Abbiamo preso un gol a quattro minuti dalla fine su un nostro errore, la prestazione è stata ottima soprattutto nel secondo tempo. Quello che mi secca è il gol regolare di Rohden, noi comunque stiamo segnando anche alle grandi squadre. La distanza dalla quartultima non è reale. Noi consumiamo molte energie per giocare in questo campionato, oggi per la prima volta abbiamo subito un gol per un infortunio individuale. Il problema, oltre a questo, sono le situazioni che non dipendono da noi".

M.D.A.