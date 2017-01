Calciomercato Genoa, tegola Perin: ecco i possibili sostituti

08/01/2017 22:23

CALCIOMERCATO GENOA PADELLI SPORTIELLO / Fulmine a ciel sereno in casa Genoa. Il 'Grifone' da stasera deve fare i conti con il lungo infortunio di Perin, che con ogni probabilità potrebbe aver detto addio a questa stagione. Il club del presidente Preziosi potrebbe così decidere di puntare su un nuovo estremo difensore. Le opportunità sul mercato d'altronde non mancano. Sportiello dell'Atalanta, chiuso dall'esplosione di Berisha, potrebbe essere certamente un nome buono.

Lo stesso si può dire per Padelli, costretto a fare il secondo di Hart al Torino. Due ex titolari, che potrebbero sfruttare l'occasione per tornare protagonisti in Serie A.

Un nome che potrebbe tornare di moda è quello di Leandro Chichizola, estremo difensore dello Spezia che fu cercato dal 'Grigone' già un anno e mezzo fa.

Non va comunque esclusa la possibilità che sia Lamanna a difendere la porta del Grifone. L'ex Bari quando è stato chiamato in causa, infatti, non ha mai deluso le attese, facendosi trovare sempre pronto.

M.S.