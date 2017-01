Trapani, ESCLUSIVO: sirene da Grecia e Spagna per Casasola, ma...

ESCLUSIVO

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

09/01/2017 07:00

CALCIOMERCATO ROMA CASASOLA TRAPANI / Tiago Casasola - trasferitosi in estate a titolo temporaneo dalla Roma al Trapani - ha attirato le attenzioni di diversi club internazionali, nonostante l'attuale ultimo posto in classifica della sua squadra in Serie B.

In particolar modo, secondo le informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, il giocatore vanta estimatori in Grecia e in Spagna (dove, nello specifico, si è registrato un recente sondaggio dell'Alcorcon).

In virtù dell'ampio minutaggio a lui concesso in questa prima parte di stagione in Sicilia e in assenza di nuove proposte importanti, però, un addio di Casasola al Trapani a gennaio è un'ipotesi tutt'altro che scontata.