Genoa-Roma, Juric: "Sbagliati troppi passaggi. Mercato? Qualcuno arriverà"

08/01/2017 22:07

GENOA ROMA JURIC / Ivan Juric ha analizzato la sconfitta odierna del suo Genoa contro la Roma. Il tecnico ha rilasciato una breve dichiarazione al termine del match: "Penso che abbiamo sbagliato tanti passaggi in uscita permettendo alla Roma di attaccare tanto, avevamo tante caratteristiche offensive e ci sta di pagare qualcosa contro la Roma - le sue parole alla 'Rai' - Ci stava comunque il pareggio nel secondo tempo. In generale sono soddisfatto della prestazione, meno del risultato. Mercato? Siamo d’accordo con il presidente, è un momento in cui sappiamo che dobbiamo restare uniti e cercare quello che c’è. Sicuramente qualcuno arriva perché siamo pochi numericamente".

M.D.A.