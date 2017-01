Calciomercato Milan, Bacca conferma: "Felice qui, sono in una grande squadra"

08/01/2017 21:46

CALCIOMERCATO MILAN BACCA / Carlos Bacca torna al gol dopo un lunghissimo digiuno e regala i tre punti al Milan. Il bomber colombiano, al termine del match contro il Cagliari decisa da una sua rete, ha voluto spazzare via ogni dubbio, togliendosi dal mercato. Ai microfoni di Calciomercatoit l'agente di Bacca aveva annunciato la permanenza del suo assistito al Milan. L'ex Siviglia ha di fatto confermato quanto detto da Sergio Barila: "Non sono andato via quando la squadra andava male, adesso che la squadra sta meglio rimango qua - ammette il bomber ai microfoni di 'Sky Sport' - Sono contento qua, sono felice e anche la mia famiglia. Lavoro giorno dopo giorno per la squadra, è sicuro che rimango qua - ha detto a SkySport -. Voci di mercato? Non lo so, io sono contento di stare qua. Sono in una grande squadra e sono felice".

M.S.