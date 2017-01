08/01/2017 21:35

JUVENTUS BOLOGNA BARZAGLI / Andrea Barzagli ha commentato il primo tempo di Juventus-Bologna, terminato sul doppio vantaggio per i bianconeri. Il difensore ha rilasciato una breve dichiarazione a 'Premium Sport': "Il risultato è buono per adesso ma è veramente una partita pericolosa. Ci stanno mettendo in difficoltà, dobbiamo rimanere molto concentrati".

M.D.A.