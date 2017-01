Calciomercato Roma, Machin-Lugano: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

08/01/2017 21:20

CALCIOMERCATO ROMA MACHIN / Nuova avventura per Josè Machin, centrocampista classe 1996 di proprietà della Roma che ha trascorso la prima parte di stagione 2016/2017 in prestito al Trapani. Nelle prossime ore, probabilmente già nella giornata di domani (lunedì 9 gennaio), verrà definito il suo trasferimento in Svizzera, nelle fila del Lugano. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, la formula prevista per il trasferimento è quella del prestito secco. Nella giornata di venerdì, lo stesso calciatore aveva scritto su Twitter: "In attesa di nuove avventure". Ancora poche ore e, salvo clamorose sorprese, la sua nuova avventura svizzera avrà inizio.