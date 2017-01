Calciomercato Sassuolo, Carnevali rivela: "Acerbi resta, niente Ranocchia"

08/01/2017 21:15

CALCIOMERCATO SASSUOLO / Giovanni Carnevali ha fatto il punto sulle trattative del suo Sassuolo. Il direttore sportivo ha parlato dopo la gara contro il Torino: "Acerbi è un giocatore che era richiesto già la passata stagione e anche quest’anno sono arrivati al contrattacco subito - le sue parole a 'Premium Sport' - Abbiamo avuto una richiesta dal Leicester di Claudio Ranieri, ma la nostra volontà è quella di non cedere il giocatore in questa fase. Ne riparleremo nel mese di giugno se è il caso ma in questo momento rimarrà con noi senz’altro. Lasciando Acerbi nella posizione in cui è, non abbiamo necessità di prendere Ranocchia, in questo momento non pensiamo a nuove entrate".

Calciomercato.it aveva già anticipato la volontà del Sassuolo di non cedere Acerbi al Leicester. Gli inglesi si sono spinti ad offrire circa 7 milioni di euro per convincere i neroverdi.

M.D.A.