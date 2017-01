Calciomercato Juventus, Marotta: "Evra sta decidendo, per Dybala nessuna chiamata"

08/01/2017 20:28

CALCIOMERCATO JUVENTUS MAROTTA / Inizia la seconda parte di stagione per la Juventus. I bianconeri stasera affrontano il Bologna per la 19a giornata di Serie A. Beppe Marotta, intervenuto nel prepartita, ha fatto il punto sulle mosse di calciomercato Juventus: "Evra non convocato per la sua probabile cessione? E’ stata una scelta consensuale, è un momento per lui di riflessione. Andrà in scadenza a giugno e, anche in base alla sua età, è giusto che faccia un'ipotesi di quello che può essere il suo futuro, nel corso delle prossime settimane si valuterà quello che sarà il su destino - le sue parole a 'Premium Sport' - Siamo capaci di sostituirlo in casa con Mattiello e Asamoah. Masina? Non mi addentro perché mancherei di rispetto verso un giocatore che a breve giocherà contro di noi. Il Bologna sta mettendo in vetrina tanti giovani importanti. Masina avrà una grande carriera". Come appreso da Calciomercato.it, ad oggi risulta concreto l'interesse da parte del Valencia su Evra.

Le ultime notizie di calciomercato vedono anche l'interesse di Real Madrid per Paulo Dybala: "Florentino Perez ha fatto una chiamata per Dybala? No, non l'ha fatta - prosegue Marotta - Il vincolo che abbiamo con Dybala è pluriennale, ancora tre anni e mezzo. Abbiamo parlato nei mesi scorso con il suo entourage perché è giusto ritoccare il suo contratto. Non c'è timore sulla sua partenza, il rapporto con lui è idilliaco. Credo che la Juve sia uno dei migliori club al mondo: non è un punto di arrivo ma una certezza. Quindi, meglio che da noi non può stare".

Il dirigente ha poi parlato anche dell'acquisto di Rincon: "Abbiamo cercato un calciatore che per caratteristiche ci mancava a centrocampo. Oltre all'aspetto agonistico c'è anche un aspetto umano. Siamo sicuri che il suo inserimento possa aiutarci. Si è prospettata questa opportunità vantaggiosa anche dal punto di vista economico e l'abbiamo raccolta sapendo che si tratta di un profilo di alto livello. Rincon ha delle caratteristiche uniche nel nostro centrocampo, quindi va a inserirsi in un settore importante".

M.D.A.