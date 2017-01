Milan-Cagliari, Montella: "Bisogna avere più lucidità. Ora voglio il gol di Niang"

08/01/2017 20:28

MILAN CAGLIARI MONTELLA / Il Milan di Vincenzo Montella ritrova il successo grazie ad un gol di Carlos Bacca. Il tecnico rossonero - intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' - ha commentato la vittoria contro il Cagliari: "Complimenti di Galliani? Con Galliani c'è affinità, siamo in sintonia - esordisce l'allenatore ex Sampdoria - Il Cagliari ha avuto le sue occasioni per lo più in ripartenza. Oggi è doveroso dire le cose buone che si sono fatte. Potevamo avere più lucidità e sbloccare la partita prima. Abbiamo visto che squadre che ci precedono hanno sbloccato la gara oltre il tempo regolamentare quindi siamo contenti di quanto fatto. C'è soddisfazione perché tenevamo molto a questa vittoria".

ESTERNI - "Una volta arrivati sull'esterno potevamo creare un due contro uno, loro erano molto corti nei reparti, ma credo che ci sia stato il predominio della partita. Per caratteristiche Bonaventura è più offensivo, forse Pasalic ha più potenza.

Milan-Cagliari, Montella ritrova Bacca

Le news Milan di giornata sono legate soprattutto al gol ritrovato da Bacca: "Gli ho visto fare caterve di gol quando aveva due ali al fianco - prosegue Montella - Siamo contenti che faccia parte della nostra squadra e del nostro progetto. Non è appariscente ma è realizzativo come ha dimostrato oggi".

Montella sembra quindi allontanare le voci di calciomercato che volevano Bacca lontano dal Milan. Fa lo stesso per Niang sul quale punta ancora molto: "Quello di Bacca è un gol importante e decisivo, prossimamente mi aspetto un gol anche da Niang, che al livello tecnico può crescere di più".

M.S.