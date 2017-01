08/01/2017 20:15

JUVENTUS BOLOGNA / Mattia Destro determinato in vista della gara del Bologna contro la Juventus. L'attaccante ha parlato nell'immediato prepartita: "Sappiamo che è una partita molto dura, cercheremo di dare il massimo - esordisce a 'Premium Sport' - Penso non ci sia molto bisogno di stimoli per preparare questa gara. Speriamo di fare bene per ricordare un grande bomber come Pascutti".

M.D.A.