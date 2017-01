Milan-Cagliari, Suso:"Non potevamo perdere. Presto per parlare di Champions"

08/01/2017 20:16

MILAN CAGLIARI SUSO / Il Milan vincere allo scadere grazie ad una rete di Bacca. Al termine del match contro il Cagliari ha parlato uno dei protagonisti, Suso: "Sapevamo che le altre squadre avevano vinto quindi era importante tenere il passo - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Loro hanno giocato bene in difesa. Bacca? E' molto importante per noi, è sempre là che crea occasioni anche per gli altri. Obiettivi? E' presto per pensare alla Champions League ma vogliamo tornare in Europa."

IDOLO - "Sono molto contento qui. Sono andato al Genoa per dimostrare il mio valore. Sono davvero molto felice"