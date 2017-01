Atalanta, tifosi 'pazzi' di Gasperini: il coro che impazza sul web

08/01/2017 19:35

ATALANTA TIFOSI GASPERINI - Record di punti e girone d'andata straordinario per l'Atalanta. Altra prestazione da leccarsi baffi per la compagine allenata da Gian Piero Gasperini, che al 'Bentegodi' ha travolto per 4-1 il Chievo nel match della 19a giornata di Serie A. L'allenatore piemontese è ormai entrato nei cuori della tifoseria orobica, che anche nella trasferta di Verona gli ha più volte dedicato il coro cantato nelle partite casalinghe: "Salta con la curva, Gasperini salta con la curva". La 'Dea' e l'Atalanta 'pazzi' del loro allenatore.



G.M.