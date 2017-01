Sassuolo-Torino, Di Francesco: "Prossime due gare determinanti"

08/01/2017 19:20

SASSUOLO TORINO DI FRANCESCO - Pareggio a reti bianche tra Sassuolo e Torino. Eusebio Di Francesco ha analizzato lo 0-0 del 'Mapei Stadium': "Ho cambiato dal 4-3-3 al 4-2-3-1 e siamo stati più pericolosi in particolar modo nel secondo tempo. Sono dell’idea che se riusciamo a recuperare la condizione di tanti infortunati, la squadra giocherebbe con più tranquillità e qualità - ha detto il tecnico neroverdi a 'Rai Sport' - Le prossime due partite saranno determinanti per definire il prosieguo del nostro campionato. Aquilani? Era il giocatore che volevo, pensavo che non reggesse tutta la gara invece si è subito amalgamato nella mentalità della squadra".

G.M.