Calciomercato Milan, missione Barcellona per Yerry Mina

09/01/2017 04:23

CALCIOMERCATO MILAN/ Caccia aperta dei top club europei nei confronti di Yerry Mina, difensore colombano del Palmeiras finito nel mirino, tra gli altri, di Barcellona, Milan e Manchester City. Stando a quanto riferito da 'Sport.es', i dirigenti blaugrana hanno inviato i propri scout in Brasile per seguire da vicino il giocatore e tentare un nuovo assalto per portarlo alla corte di Luis Enrique. Trattativa che si annuncia difficile sul nascere: come anticipato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, al momento attuale il Palmeiras non prende in considerazione la cessione di Yerry Mina. L'intenzione del club paulista è quello di trattenere il giocatore almeno fino ai Mondiali del 2018.

S.F.