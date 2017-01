Chievo-Atalanta, Gasperini: "Record e girone d'andata straordinario"

08/01/2017 19:06

CHIEVO ATALANTA GASPERINI - Atalanta sfumeggiante e poker ai danni di un malcapitato Chievo. Gian Piero Gasperini gioisce al termine del match vinto per 4-1 a Verona: "Questa vittoria ci fa chiudere un girone straordinario con un record per l'Atalanta. La prestazione di oggi è stata importante contro una squadra come il Chievo che in casa concede poco. Il Chievo è una squadra tosta, che segna con facilità: siamo stati bravissimi a fare le cose al meglio e a vincere questa partita difficile".

G.M.