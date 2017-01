PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-CAGLIARI, la grinta di Lapadula risveglia Bacca. Alves crolla alla fine

Stefano Carnevali

08/01/2017 20:07

PAGELLE TABELLINO MILAN CAGLIARI / Il Milan fatica e deve ringraziare la grinta di Lapadula che, con la sua 'fame', riesce a scuotere anche Bacca, autore del gol decisivo. Male Niang, dopo un avvio positivo. Pasalic deludente. Il Cagliari resiste con ordine a lungo, guidato da Bruno Alves. Il finale, però, è fatale. La generosità di Sau non basta. Bene Paletta e Romagnoli: coppia affiatatissima.

MILAN

Donnarumma 6 - Una sola parata, sicura, al 26’. Per il resto solo interventi ordinari.

Abate 6,5 - Ottimo avvio di gara: Farias non lo preoccupa e allora si lascia andare a una serie di discese interessanti e pericolose. Esce per una brutta botta rifilatagli da Bruno Alves. Dal 26’ Antonelli 6 - Si piazza a sinistra. Subito sollecitato difensivamente, non si fa sorprendere. Via via si fa apprezzare anche davanti.

Paletta 7 - Un buon avvio, anche in fase di impostazione. Suoi - come sempre - i recuperi più incisivi. Nella ripresa ha più lavoro e lo svolge sempre bene. È definitivamente tornato un grande difensore.

Romagnoli 6,5 - Vicino al gol dopo 90’, ha buon gioco su Sau. Pregevole in impostazione, soffre poco o nulla dietro: molto attento e preciso, cerca e trova tanti anticipi molto utili.

De Sciglio 6 - Avvio così così. Non riesce ad avere la meglio su Isla, che pure non patisce difensivamente. Dopo l’infortunio di Abate passa a destra e diventa capitano. Fa il suo, ma spinge certamente meno del numero 20.

Pasalic 5 - Qualche leziosismo evitabile ed errori di palleggio inspiegabili: il suo primo tempo non è positivo. Migliora un pochino nella ripresa, ma non è la sua giornata. Dal 79' Lapadula 7 - Ci mette la solita grinta e riesce a dare la palla buona a Bacca, scuotendo il Colombiano da un'altra serata difficile. Decisivo come pochi sanno essere in una manciata di secondi.

Locatelli 6,5 - Buon impegno come ‘schermo’ davanti alla difesa e tanti tocchi semplici ma lucidi ed efficaci. Non è da lui, comunque, che ci si possano per il momento aspettare grandi geometrie o aperture illuminanti. Sempre positivo anche nel secondo tempo.

Bonaventura 6 - Ottimo avvio di partita: salta sempre l’uomo e dialoga efficacemente con Niang. Qualche errore di palleggio inaspettato. Con il passare dei minuti cala assieme a tutto il Milan. Dal 64' Bertolacci 6 - Ci prova. Con dinamismo e voglia. Ottiene poco anche lui, però.

Suso 6,5 - Si vede poco, in avvio: il Milan sviluppa molto più gioco sulla sinistra. Le sue giocate non sono mai banali, ma ha abituato meglio. Come accade di sovente, cresce nella ripresa diventando la fonte di gioco più importante del Milan.

Bacca 6,5 - A secco da 7 partite, tradisce tutto il suo nervosismo con una gestualità evidente e tante scelte di giocata ‘estreme’ e non efficaci. Non riesce più a dialogare con i compagni che, va anche detto, lo cercano poco e male. In avvio di ripresa ha un paio di occasioni favorevoli, ma gli mancano cattiveria e lucidità. Quando Lapadula gli serve la palla buona, però, non fallisce e regala la vittoria al Milan. È la svolta?

Niang 5 - Ritrova la ‘sua’ fascia sinistra, da titolare. E senza cresta. Comincia bene: travolgente palla al piede, gioca senza fronzoli. Buona intesa con Bonaventura. Non è però sempre lucido in rifinitura. Con il passare dei minuti perde in lucidità e torna a essere ininfluente. Secondo tempo negativo, con un finale costellato di errori.

All. Montella 6,5 - Il Milan fa la partita, approfittando soprattutto della poca pressione portata dagli ospiti. Sono anzi i Rossoneri a cercare un recupero palla veloce e aggressivo. Dopo i primi minuti, di fronte alla densità avversaria - il Milan cala e si abbassa troppo. Giusto inserire Bertolacci, ma perché al posto di Bonaventura (e non di Pasalic). Corretto provare Lapadula con Bacca: decisivo. Soluzione che avrà un futuro?

CAGLIARI

Rafael 6,5 - Rileva il ‘separato in casa’ Storari. Efficace dopo 90’’ sul colpo di testa di Romagnoli. Tanti interventi, qualche rischio, ma soprattutto efficacia. Nulla può sul gol di Bacca.

Pisacane 6 - Fatica contro il buon piglio iniziale di Niang, poi prende le misure al Francese e riesce a limitarlo con maggior efficacia. Nella ripresa è in controllo. Sorpreso all'ultimo da Lapadula.

Ceppitelli 5,5 - Non è sempre preciso, anche se se la cava in più di un’occasione con la propria fisicità. Importante anche lui nel secondo tempo.

Bruno Alves 5,5 - Pilastro in una difesa che traballa. Legge sempre bene le giocate avversarie e - per quel che può - riesce a mettere più di una pezza. Dopo un brutto - per quanto fortuito - colpo ad Abate, va un può fuori giri, restando comunque decisivo per i suoi. Grande anche nel finale, ma si deve arrendere alla 'fame' di Lapadula. Nel finale rimedia anche un rosso inevitabile. Crollo dopo una bella prova.

Capuano 5,5 - Riesce a limitare Suso per lungo tempo. In avanti, però, sbaglia parecchio. Un po' più in difficoltà nella ripresa, patisce molto Suso.

Isla 5 - Doppio compito: aggredire De Sciglio alto, ma anche ‘rinculare’ sulle tracce di Bonaventura e Niang. I risultati non sono molto confortanti: fa più confusione che altro.

Dessena 5,5 - Parte male. Soffre tanto Bonaventura e commette anche troppi errori di palleggio che frustrano i tentativi di ripartenza dei suoi. Via via trova le giuste distanze e risulta più utile. In avvio di ripresa ha la palla gol migliore per il Cagliari. Dal 92' Giannetti SV -.

Di Gennaro 6 - Buon primo tempo. Anche se le sue qualità principali sono altre, è preziosissimo per come protegge la difesa. Con il pallone tra i piedi cerca di mettere ordine anche se non è facile. Secondo tempo un po' meno di sostanza, ma comunque ordinato.

Barella 5,5 - Controlla il centro-sinistra del centrocampo, cercando di alzarsi per sostenere Sau. Non è molto coinvolto anche se non patisce eccessivamente il controllo di uno svagato Pasalic. Approfittando dell’assenza di Abate - fuori per infortunio - al 26’ ha l’unica vera occasione del primo tempo del Cagliari ma calcia debolmente. Nella ripresa scompare dal match.

Farias 5,5 - Parte largo a sinistra, per poi tagliare verso Sau. Il movimento - interessante - gli riesce solo di rado. Grande assente in troppe giocate. del primo tempo, inzia con maggior personalità la seconda parte della gara ma si spegne presto. Dal 77' João Pedro SV -.

Sau 6,5 - Il supporto di Farias e Barella è limitato e così se la deve vedere in solitaria contro Paletta e Romagnoli. Generoso, si impegna per far salire la squadra e nel rincorrere tutti. È serata complicata, ma lui lotta grande cuore. Esasusto nella ripresa. Dal 73' Borriello 5,5 - Un riferimento più presente. Non ha il tempo per essere pericoloso. Gestisce male un paio di ripartenze.

All. Rastelli 6 - Centrocampo folto, soprattutto in fase difensiva. Il Cagliari aspetta molto basso, non pressando quasi mai i portatori di palla del Milan. Scelta rischiosa ma a lungo efficace. Le ripartenze sono disinnescate sempre con grande forza dalla difesa rossonera. Le barricate tengono e il Milan non sfonda fino all'ultimo respiro: non male per una squadra che sin qui ha avuto tantissimi problemi difensivi. Di punti, però, non ne arrivano

Arbitro: Giacomelli 7 - Manca un giallo a Barella al 10’. Graziato in almeno un paio di occasioni anche B. Alves. In generale lascia correre molto. Non commette errori evidenti, ma per certo fa 'picchiare' un po' troppo. Non rileva una manata di Pisacane su Niang al 7' della ripresa. Il gol annullato a Isla è giusto: il Cileno è in evidente fuorigioco. Il gol di Bacca è regolare. Alla fine decide sempre per il meglio.

TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 1-0

MILAN (4-3-3): Donnrarumma; Abate (27’ Antonelli), Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Pasalic (79' Lapadula), Locatelli, Bonaventura (64' Bertolacci); Suso, Bacca, Niang. All. Montella. A DISP: Zapata, Gomez, Calabria, Poli, Sosa, Plizzari, Honda, Ely, Gabriel.

CAGLIARI (4-5–1): Rafael; Pisacane, Ceppitelli, B. Alves, Capuano; Isla, Dessena (92' Giannetti), Di Gennaro, Barella, Farias (77' João Pedro); Sau (73' Borriello). All. Rastelli. A DISP: Colombo, Crosta, Salamon, Tachtsidis, Bittante, Murru, Munari.

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 88' Bacca

Ammoniti:

Espulsi: 94' B. Alves (C)

Note: