Torino, Mihajlovic su Belotti: "I contratti a volte non si rispettano"

08/01/2017 18:25

TORINO MIHAJLOVIC BELOTTI - Tiene banco l'argomento calciomercato in casa Torino dopo lo 0-0 col Sassuolo. Sinisa Mihajlovic si è soffermato sul futuro di Belotti: "Resterà fino a giugno, poi vedremo. Ha un contratto, ma i contratti a volte si rispettano e a volte no. A me queste cose non interessano, interessa il campo - ha detto il tecnico granata a 'Rai Sport' - Iturbe? Deve ritrovare la condizione e voglia di rischiare, è un giocatore di valore e riusciremo a riportalo ai livelli di qualche anno fa. Dal mercato mi aspetto sempre qualcosa. Abbiamo preso un difensore, ma penso faremo ancora qualcosa. Se c’è qualcuno da sfoltire magari prendiamo un altro giocatore. Ci serve qualcosa in altri reparti per avere più soluzioni. Obiettivi? Dobbiamo superarci, se vogliamo andare in Europa serve di più: 29 punti sono pochi. Potevamo e dovevamo vincere questa partita, ci è mancato l'ultimo passaggio perché abbiamo creato davvero tanto e rischiato veramente poco".



G.M.