09/01/2017 04:01

CALCIOMERCATO ROMA NTEP SWANSEA / Nuova concorrente per Paul-Georges Ntep. Come svela il 'Daily Mirror', sull'esterno francese - che ha un contratto in scadenza a giugno col Rennes - è piombato lo Swansea alla ricerca di rinforzi in avanti. Il giocatore è stato accostato anche alla Roma, ancora alla ricerca di un sostituto di Salah.

D.G.