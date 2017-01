Calciomercato Milan, Galliani: "Il 'Condor' è andato in pensione. Storari e Deulofeu..."

Alessio Lento (@lentuzzo)

CALCIOMERCATO MILAN GALLIANI - Tornato dalle vacanze in Sudamerica, l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, si butterà subito sul calciomercato Milan. A partire da lunedì sera: "Storari? Non è deciso ancora niente, domani avrò una cena col presidente del Cagliari - ha detto ai microfoni di 'Premium Sport' - Trattativa non definita, direi possibile. Deulofeu? Il giocatore è dell'Everton e saranno loro a decidere se concederci questo prestito, con diritto o meno. Noi sul mercato stiamo cercando, solo se troveremo un giocatore adatto a noi, un attaccante esterno. Nessuna operazione last minute, il 'Condor', per motivi che sapete, è andato in pensione", ha risposto sorridendo alle domande degli inviati.

Calciomercato Milan, Galliani su Donnarumma e Keita

Immancabile una domanda sul rinnovo di Gigio Donnarumma: "Ha un contratto fino al 2018 e siamo ovviamente fiduciosi sugli altri discorsi. Ma non c'è nulla di nuovo. In uscita potrebbero esserci Rodrigo Ely e Vangioni, la cessione di Luiz Adriano credo andrà in porto, mancano solo le visite mediche. Non cerchiamo altro. Keita? Il mercato del Milan a gennaio deve finire a zero. Sono molto amico di Lotito, ho provato a chiedergli se me lo regalava e non le dico le imprecazioni in romanesco...", ha concluso con una battuta il dirigente rossonero.