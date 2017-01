Calciomercato Lazio, Inzaghi: "Biglia distratto dai rumors? E' e sarà il nostro leader"

08/01/2017 17:26

CALCIOMERCATO LAZIO BIGLIA INZAGHI / La Lazio batte il Crotone a fatica grazie a Immobile. Un match che poteva essere messo in discesa da Biglia nel primo tempo se non avesse centrato la traversa dagli undici metri. Un errore inusuale per l'argentino che Simone Inzaghi ha commentato a 'Sky Sport':

"Distratto dai rumors di calciomercato? Biglia è il nostro capitano, ha sbagliato il rigore ma ha fatto una buona gara. E' un giocatore importantissimo, lo sarà sempre. I rigori li sbaglia solo chi non li tira, per noi è un leader indiscusso". Come vi abbiamo svelato, martedì sarà una giornata importante per Biglia: è atteso l'arrivo del suo agente per siglare il rinnovo fino al 2020 con la Lazio.

Il tecnico capitolino ha poi parlato dei possibili arrivi a gennaio: "Rinforzi sul mercato? Ci pensa la società, è normale che se ci saranno delle uscite verranno rimpiazzate ma oggi abbiamo visto dei giocatori che hanno giocato poco che hanno fatto benissimo".

D.G.