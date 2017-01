Torino, Cairo blinda Belotti: "Non ascolteremo offerte sotto i 100 milioni"

Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

08/01/2017 17:34

TORINO BELOTTI CAIRO - Urbano Cairo blinda Belotti. Il patron del Torino è stato chiaro sul futuro del proprio gioiello, dopo il presunto interessamento sul calciomercato dell'Arsenal (disposto a mettere sul piatto 65 milioni di euro) per l'attaccante: "Abbiamo messo una clausola di 100 milioni e non prenderemo in considerazione nessuna offerta sotto quella cifra. Se mai arriverà, sarà poi il calciatore a decidere del suo futuro. Ma non credo ci sarà un'offerta simile, abbiamo messo una cifra tale che è molto difficile che qualche club sia disposto a versare così tanto. Belotti me lo tengo stretto e anche oggi ha fatto delle buonissime cose in campo".

Calciomercato Torino, Cairo blinda Belotti e accoglie Iturbe

Parole chiare quelle del presidente granata su Belotti, 'ufficialmente' blindato e che difficilmente quindi svestirà la maglia del 'Toro' in questa sessione di gennaio. Per il calciomercato Torino Cairo ha consegnato a Mihajlovic Juan Iturbe, alternativa di lusso in avanti ai vari Iago Falque e Ljajic. Il numero uno della società piemontese benedice l'arrivo dell'ex Roma: "E' un giocatore di qualità eccelse, sono molto contento che adesso faccia parte della nostra rosa". Quello di Iturbe, stando anche alle dichiarazioni di Mihajlovic, potrebbe comunque essere solo il primo colpo di un Torino che punta deciso ad un piazzamento in Europa.