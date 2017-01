Atalanta, Gasperini: "Per Gagliardini ora dipende tutto dall'Inter"

08/01/2017 17:20

ATALANTA GASPERINI GAGLIARDINI - Gian Piero Gasperini ha parlato, anche di calciomercato, al termine della netta vittoria sul campo del Chievo. L'allenatore dell'Atalanta ha dichiarato: "Quelle di Kessie e Gagliardini erano delle assenze pesanti, ma questo è un gruppo che gioca ormai con grande sicurezza e fiducia, e tutto questo si è visto oggi contro una squadra difficile come il Chievo - ha detto l'allenatore orobico a 'Sky Sport' - Gagliardini? La situazione è tutta molto chiara, c'è un accordo, credo sia solo questione di giorni. Ma tutto ora dipende dall'Inter. La volontà era quella di non cederlo, ma il calciomercato è sempre in continua evoluzione. Si è determinato un altro scenario e sono sicuro che la società sarà all'altezza nel cercare nuove soluzioni".

G.M.