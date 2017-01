Genoa-Roma, Spalletti: "Io alla Juve? Situazioni create per far casino"

08/01/2017 17:16

GENOA ROMA SPALLETTI POSTGARA / La Roma batte il Genoa, vola a quota 41 punti e fa sentire il proprio fiato sul collo della Juventus distante una sola lunghezza. Al termine della gara del 'Marassi' Luciano Spalletti ha parlato a 'Premium Sport' analizzando il match, ma anche le ultime news Roma e quei rumors di calciomercato che hanno animato la vigilia della gara. Queste le sue parole:

"La squadra ha comunque fatto un grandissima partita, sotto l’aspetto caratteriale e dell’impatto fisico. Abbiamo vinto grazie a delle componenti in cui una volta evidenziavamo dei piccoli difetti, quindi dobbiamo fare i complimenti alla squadra. L'impatto iniziale è stato di grandissimo livello: la squadra è scesa in campo cazzutissima, ha fatto quello che doveva fare per giocare contro il Genoa. Davanti abbiamo fatto bene, anche se non abbiamo sfruttato al massimo situazioni pericolose, ma finalmente è arrivata una vittoria 'sporca'.

Emerson è cresciuto, Strootman è tornato su livelli da grande giocatore. Abbiamo pagato la sua assenza in un periodo. Le cose oggi sono andate molto bene e sono contento. Fazio ha fatto un’ottima gara, come tutti: è stato un piacere stare a bordo campo e vederli lottare, vedere quelle qualità sulle quali in passato avevo avuto qualche dubbio. Ora è fondamentale mantenere questo spirito, questo livello e questa forza mentale.

Potevamo chiuderla prima, o comunque non dare campo agli avversari, ma alcuni giocatori erano in deficit fisico, altri erano ammoniti: dovevamo stare qualche metro più avanti, ma in fin dei conti non abbiamo rischiato più di tanto. Evidentemente i giocatori si sono resi conto che in quel modo potevano reggere botta.

La Juve? Io so quello che dico io e quello che è il mio rapporto con i giocatori, a me interessa solo quello. Da una semplice domanda ci sia crea presupposto per far casino. Questo fatto che mi rispondete da Milano quando io parlo con i giornalisti di Roma mi fa impazzire. Perché bisognerebbe capire cosa si vive sul posto, rendersi conto del quotidiano. Si vuo far apparire una situazione che non è reale. A me interessa solo allenare la Roma. Forza Roma!".

