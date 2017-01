Torino, Belotti: "Non devo montarmi la testa!". E poi 'risponde' all'Arsenal

08/01/2017 17:13

TORINO BELOTTI CALCIOMERCATO - Le sirene della Premier, dell'Arsenal in particolare, tentano il Torino e Andrea Belotti. Il centravanti granata ha però chiuso le porte ad un possibile addio 'anticipato' al club piemontese: "Penso solo al 'Toro' e a fare bene con questa maglia. Poi vedremo quello che succederà - ha detto Belotti a 'Sky Sport' al termine del match contro il Sassuolo - Spero sia un bel 2017 per me, non devo montarmi la testa e lavorare duro per raggiungere i miei sogni".



G.M.