Valencia nella bufera: Lim pronto a vendere il club

08/01/2017 17:02

VALENCIA LIM - E' desinata a concludersi a fine stagione l’avventura di Peter Lim alla guida del Valencia. Il magnate di Singapore - come si legge su 'Straitstimes.com' - potrebbe cedere la proprietà della società in estate, dopo aver però tentato di evitare la retrocessione nella seconda divisione spagnola dei 'Pipistrelli'. In crisi societaria e di risultati, il Valencia negli ultimi giorni ha visto prima il divorzio in panchina da Cesare Prandelli, e poi ieri le dimissioni del Ds Pitarch. Un caos senza fine che avrebbe aperto degli spiragli piuttosto concreti per la vendita del club da parte di Lim a fine stagione.



G.M.