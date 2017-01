Genoa-Roma, De Rossi: "Campionato lungo, tutto può ancora succedere. Feghouli..."

08/01/2017 16:59

GENOA ROMA DE ROSSI / La Roma espugna 'Marassi' battendo il Genoa e si porta a -1 dalla Juventus (che ha due gare in meno). Una vittoria che Daniele De Rossi ha commentato ai microfoni di 'Premium Sport': "In trasferta abbiamo avuto diversi passi falsi, ma oggi la vittoria è importante perché in questo campo hanno perso in tanti. Siamo stati bravissimi. Finalmente una vittoria sporca? Si, non era successo contro Empoli e Cagliari. A Firenze potevamo vincere. Poi le altre gare perse ci possono stare. Anche il Napoli ha vinto. Tutto può succedere, mancano ancora 18 partite, il campionato è lungo. Ci sono tante cose che possono succedere e oggi abbiamo fatto buone cose".

Ultimo commento sul calciomercato e sul possibile arrivo di Feghouli: "E' sufficiente per lottare con la Juventus? Non metterò mai bocca sul mercato della Roma. Per quello ci sono Spalletti, Massara e Baldissoni. Se vuoi un battuta, vorrei che arrivassero domani Messi e Cristiano Ronaldo".

D.G.